Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
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