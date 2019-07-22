Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Футбол
Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Обновлено в 10:14
Хоккей
Лучший бомбардир и снайпер в истории МХЛ перешел в московское «Динамо»
В минувшем сезоне форвард выступал за санкт-петербургское "Динамо", в 57 матчах в регулярном чемпионате МХЛ-2018/19 на его счету 41 гол и 54 результативных передачи, он стал лучшим бомбардиром "регулярки".
Обновлено в 12:10
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Авто
Объявлены цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для РФ
Компания Mitsubishi официально раскрыла стоимость кроссовера Outlander в семиместном исполнении, который появится в продаже на российском рынке в августе текущего года.
Обновлено в 06:22
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 09:49
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Общество
Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии
Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с победой «Мстителей» над «Аватаром»
Финальная часть «Мстителей» от Marvel Studios стала самым кассовым фильмом в истории со счетом — 2,79 миллиарда долларов.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
Обновлено в 08:53
Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
Политика
На Украине изменили меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов
Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.
Обновлено в 11:28
Игры
Фанат собрал лидеров списка Steam по одновременному онлайну за последние 10 лет
Пользователь под ником sickgraphs создал анимированный график, демонстрирующий изменения в списке лидеров по параметру одновременного онлайна за последние десять лет, и выложил своё творение на Reddit.
Обновлено в 11:29
Политика
Как Зеленский использует власть после выборов в Раду
Киевская политическая элита всегда найдет лазейку – способ тайно или явно ограничить ограничить власть даже располагающего поддержкой абсолютного парламентского большинства главы страны.
Обновлено в 09:16
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
Обновлено в 12:28
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход
Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика
Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста
Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Идея продажи Карелии возникла из-за нехватки средств, однако уже в 1994 году этот вопрос был закрыт окончательно, утверждает дипломат.
Обновлено в 12:23