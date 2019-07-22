Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 22 июля в 15:00 MSK составил $63.16 за баррель

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