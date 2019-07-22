Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррель

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Происшествия В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

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