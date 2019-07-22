Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
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Цены на нефть растут после захвата британского танкера

REGNUM12:59

Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг Ирана и США

ПРАЙМ19 июля в 14:03

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррель

Московский Комсомолец01:27

Цены на нефть продолжают расти

Финмаркет01:17

Цены на нефть растут

RT на русском01:06

Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысились

Банки.ру20 июля в 03:13

Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррель

Росбалт02:59
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Политика

Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии

Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.
Обновлено в 15:21
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Политика

Медведев уволил замглавы Ростуризма

Был заместителем главы Ростуризма с 2014 года, до этого был замглавы департамента туризма и региональной политики Минкультуры России и начальником отдела туризма Минкультуры России.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Спартак» планирует взять в аренду форварда «Шахтера»

По информации "СЭ", "Спартак" планирует взять в аренду форварда донецкого "Шахтера".
Обновлено в 14:10
Космос

Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2» с луноходом

Обновлено в 06:52
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Единоборства

Чудинов нокаутировал Мадерну в бою на Красной площади

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Грузинские военные озвучили ответ на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:52
Политика

Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Чите на совещании мэра ФСБ задержало пожарного

Замначальника третьего отряда Федеральной противопожарной служб по Забайкальскому краю Ивана Пименова задержали сотрудники ФСБ в Чите.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Авто

УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford

По сообщению издания «Российская Газета» со ссылкой на бельгийского дилера марки, обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот», получит не только рестайлинговый внешний вид, но и изменённую конструкцию рамы, что позволит сделает кооперацию с Ford Sollers более эффективной.
Обновлено в 00:50
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Роспотребнадзор остановил работу сыроварни с полуголыми сотрудниками

Роспотребнадзор сообщил о вынесении временного запрета на работу сыроварни в Нижегородской области, где работники нарушали правила санитарии.
Обновлено в 12:05
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Челябинец умер после укуса гадюки

В Челябинской области местный житель умер после укуса гадюки.
Обновлено в 12:50
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество

В России ужесточили правила провоза багажа

В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Авто

Названы самые угоняемые в России автомобили

Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
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