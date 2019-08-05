Энергетика

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $60Коммерсантъ 13:48

Нефть марки WTI снизилась почти до $54,25 за баррель. Падения происходят на фоне заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. На 20:30 мск стоимость Brent составляет $59,96 за баррель, WTI — $54,98 за баррель.
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Цена нефти Brent упала ниже 60 долларов

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