Энергетика

Стоимость нефти марки Brent упала до $60 за баррельRostov gazeta 07:15

Ценовые показатели нефти марки Brent с поставкой в августе упали ниже $61 за баррель впервые с февраля текущего года. В результате торгов на бирже ICE в Лондоне 3 июня ее цена уменьшилась на 2,2% — до $60,62 за баррель.
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Стоимость нефти Brent превысила $62 за баррель, WTI дорожает слабее

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По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
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"Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.
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В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских.
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Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

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