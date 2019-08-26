Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСтоимость нефти марки Brent упала до $58,78 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре уменьшились в цене на 0,94%, достигнув $58,78 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent упала до $58,78 за баррель

Московский Комсомолец03:01

Нефтяная корзина ОПЕК существенно подешевела

Росбалт10:23

Нефти «сложно предсказать» действия Трампа

REGNUM05:34

Опасаемся ухода Brent к 56-55 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет03:40

Цены на нефть вернулись к снижению на новых заявлениях Трампа

ПРАЙМ13:32

Brent подешевела до $58,75 за баррель

Интерфакс01:58

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03
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Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Футбол

«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн

Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Политика

Трамп заявил о нежелании встречаться с Зарифом на саммите G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пожелал встречаться с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита G7 во французском Биаррице.
RT на русском 03:55
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Политика

Родовое село Кадырова переименовали

Lenta.ru 09:47
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Происшествия

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
РБК 04:48
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском 05:25
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко

Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Политика

Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8

После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.
Взгляд.ру 12:52
Армия и оружие

В Сирии уничтожен российский БПЛА «Орлан»

ГЛАС.RU 12:26
Теннис

Касаткина проиграла в первом круге US Open

Россиянка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» US Open.
Спорт-Экспресс 13:18
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов

Экспресс газета 10:10
Происшествия

Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Общество

Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Ведомости 11:19
Культура

Названы главные претенденты на премию «Книга года 2019»

В пресс-службе Московской международной выставки-ярмарки назвали претендентов на главный приз конкурса «Книга года 2019».
Культуромания 10:14
Спорт

Беннетт победил на третьем этапе «Вуэльты», Кузнецов — 18-й

Ирландец Сэм Беннетт, представляющий команду «BORA-Hansgrohe» выиграл третий этап многодневной гонки «Вуэльта».
Спорт-Экспресс 12:11
Политика

Трамп не намерен сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

Последнее время американские СМИ активно тиражировали новость о том, что Дональд Трамп общался с советниками по поводу применения ядерных зарядов в борьбе с разрушительными ураганами.
Наш Брянск.Ru 07:16
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Здоровье

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы 06:03
Футбол

Урал — Сочи 3:1

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Армия и оружие

В Литве заявили о снижении активности боевой авиации РФ над Балтикой

Ранее НАТО сообщало о повышенной активности российской боевой авиации над Балтикой, когда с конца июля и вплоть до прошлой недели истребители НАТО с баз в Литве и Эстонии взлетали для сопровождения по 10−14 раз еженедельно.
REGNUM 09:55
Футбол

Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
RT на русском 13:05
Космос

Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной

Доктор Стефани Олсон из Чикагского университета на международном конгрессе по геохимии и смежным наукам в Барселоне сообщила, что многие экзопланеты являются более пригодными для жизни, чем Земля.
Российская газета 09:11
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