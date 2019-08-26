Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре уменьшились в цене на 0,94%, достигнув $58,78 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent упала до $58,78 за баррель

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