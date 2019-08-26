Энергетика
Московский КомсомолецСтоимость нефти марки Brent упала до $58,78 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре уменьшились в цене на 0,94%, достигнув $58,78 за баррель.
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Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
Известия 10:08
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Футбол
Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат 09:24
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Музыка
Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Армия и оружие
Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России
Военное дело 08:40
Космос
Космический корабль «Союз МС-14» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией.
Pravda.Ru 24 августа в 04:00
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Политика
Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств в "нормандском" формате состоится в сентябре.
Газета.Ru 12:11
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Происшествия
Сбежавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет после пропажи
Домашний кот из Нью-Йорка нашелся спустя 11 лет после пропажи, как сообщила местная жительница.
iReactor 08:39
Армия и оружие
Поставки второй батареи ЗРС С-400 Турции начнутся 27 августа
Поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в Турцию начнутся 27 августа.
Военное обозрение 08:29
Технологии
Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram
Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
REGNUM вчера в 13:07
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров фильма
Известия 10:28
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Российская газета 09:42
Религия
В Исаакиевском соборе опровергли изменение времени богослужений
Piter.tv вчера в 11:13
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Хоккей
«Виннипег» подписал контракт с Габриэлем Бурком на один год
Нападающий Габриэль Бурк продолжит карьеру в «Виннипеге». 28-летний форвард подписал двусторонний контракт, рассчитанный на 1 год.
Sports.ru 11:46
Происшествия
Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Политика
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Единоборства
Нурмагомедов — о подготовке к бою с Порье: всё идёт отлично
«Все идёт отлично, ещё пару дней спаррингов и мы готовы, спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Чемпионат 11:44
Происшествия
В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом
На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00