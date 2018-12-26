Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%Коммерсантъвчера в 17:07
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 1,851% — до $45,38 за баррель.
Коммерсантъвчера в 17:07
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Цена на нефть достигла $55 за баррель. Почему за сутки котировки взлетели более чем на 8%
Inc.Russiaвчера в 03:34
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
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Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет
Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.
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Общество
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Обновлено в 09:34
Экономика
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Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Упавший кран убрали с авианосца «Адмирал Кузнецов»
Убрали кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Украина планирует создать противокорабельный комплекс
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Обновлено в 07:02
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
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Обновлено в 09:39
Происшествия
В Москве трое с битой напали на рэпера Птаху
Три человека напали на рэп-музыканта Птаху (Давида Нуриева) в Москве, рэпер не получил серьезных травм и не обращался за медицинской помощью.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
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Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети
Обновлено в 06:28
Происшествия
На Сахалине начались обыски по делу «крабового короля»
Правоохранительные органы в Сахалинской области проводят обыски у людей из ближайшего окружения советника гендиректора ООО «Приморская рыболовная компания» Олега Кана, которого обвиняют в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Происшествия
Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда
После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
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Экономика
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В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
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Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи
В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.
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Экономика
Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
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В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора
Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка, сообщает в пятницу полиция города.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Кремль счел беспочвенными опасения главы РУСАДА
Опасения возможной спортивной изоляцией РФ в администрации главы государства сочли беспочвенными, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик полетал у российских баз в Сирии
Обновлено в 10:09