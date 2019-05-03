Стоимость нефти марки Brent снизилась до $70,4 за баррельАргументы и Факты 03:48

Стоимость нефти эталонных марок постепенно снижается и остается у минимума с начала апреля, передает Интерфакс. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 по московскому времени подешевели на 0,49% и составили 70,4 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $70,4 за баррель

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