Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррельВедомости 03:36

На 10:10 мск стоимость июньских фьючерсов Brent росла на 0,42% и составляла $74,90 за баррель. К этому времени нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской бирже дорожала на 0,11% и торговалась на уровне $65,96 за баррель.
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Цена нефти марки Brent превысила $75 за баррель

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Finam.Ru23 апреля в 05:15
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