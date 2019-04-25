Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррельВедомости 03:36

На 10:10 мск стоимость июньских фьючерсов Brent росла на 0,42% и составляла $74,90 за баррель. К этому времени нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской бирже дорожала на 0,11% и торговалась на уровне $65,96 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Происшествия Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке В разговоре с корреспондентом издания актер и исполнитель признался, что его близкие убедительно просили его не жениться на Херд или, по крайней мере, подписать брачный контракт.

Авто Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Политика Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

Общество Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года На крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.

Политика Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Шоу-бизнес Максим Виторган после развода с Собчак стал феминистом Максим Виторган после развода с Собчак стал феминистом Актер восхитился укладом жизни в Норвегии.

Авто Компания Subaru выпустила 4-миллионный автомобиль Согласно планам автопроизводителя, следующая генерация Subaru Outback вместе с Legacy 2020 модельного года будет выпущена на производственных мощностях завода в Индиане уже в конце июля 2019-го.

Политика Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства, документ опубликован на сайте Кремля.

Политика Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину "Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.

Авто Renault планирует выпустить обновленный седан эконо-класса Французский концерн Renault планирует заняться созданием нового сверхбюджетного седана, который окажется малогабаритнее и дешевле автомобиля Logan.

Происшествия Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.

Политика В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".

Финансы Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.