Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $75 впервые с октября 2018 годаDP.RU 03:18
Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Армия и оружие
CNN: Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем
Как отмечается, американский президент хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое может стать для него «знаковым достижением» во внешней политике.
Обновлено в 21:28
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Религия
Православные христиане отмечают Великую Пятницу
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Здоровье
Минздрав рассказал, как правильно готовить шашлык
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян советует выбирать нежирное мясо и хорошо вымачивать его в маринаде перед жаркой.
Обновлено в 07:58
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 10:48
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено в 21:57
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Здоровье
Парки и скверы Кемерова обработают от клещей
Обновлено в 06:16
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Интернет
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено в 19:00
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя
Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено в 09:18
Экономика
ЦБ согласовал кандидатуру предправления Московской биржи
ЦБ согласовал назначение Юрия Денисова на должность председателя правления Московской биржи.
Обновлено в 10:40
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Политика
Гордон заявил, что Крым можно вернуть Украине мудростью
По мнению Гордона, Украине нужная другая власть и другие политики, которые не будут бить себя по груди, крича "Слава Украине!", а которые проявят мудрость в делах, в том числе в вопросе потерянных регионов.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика
Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка
Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Обновлено в 04:12
Кино
Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»
"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Виктория Боня похудела после возвращения в Москву
Обновлено в 21:00
Игры
Atlus анонсировала спин-офф Persona 5 в духе Dynasty Warriors
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Политика
Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 11:12
Футбол
Трабукки: «Каррера готов вернуться в „Спартак“»
Известный футбольный агент Марко Трабукии, являющийся хорошим другом экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер готов вернуться в Москву и вновь принять "Спартак".
Обновлено в 18:45