Нефть дешевеет, но Brent остается выше $74 за баррельРосбалт 24 апреля в 02:28

Добавим, что ранее в апреле эксперты американского инвестбанка Goldman Sachs скорректировали в сторону повышения прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent во II квартале текущего года.

Нефть дешевеет, но Brent остается выше $74 за баррель

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