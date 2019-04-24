Энергетика
Нефть дешевеет, но Brent остается выше $74 за баррельРосбалт 24 апреля в 02:28
Добавим, что ранее в апреле эксперты американского инвестбанка Goldman Sachs скорректировали в сторону повышения прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent во II квартале текущего года.
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В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
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Обновлено вчера в 21:57
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