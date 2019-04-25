Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $75 впервые с октября 2018 годаDP.RU 03:18
Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.
Обновлено в 00:00
Общество
Беглов поздравил со столетием жительницу блокадного Ленинграда
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Ивановну Рогову.
Обновлено в 09:07
Технологии
Названы популярные решения на основе искусственного интеллекта
Чаще всего в России на базе искусственного интеллекта (ИИ) используются виртуальные помощники.
Обновлено в 05:00
Кино
Выход фильма Франсуа Озона перенесен
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд не скрывает, что боялась петь перед Пугачевой
На сцене перед публикой выступили Юлия Пересильд, Рома Зверь, Манижа и другие артисты.
Обновлено в 09:52
Общество
Компания «ДагЭнерЖи» начнет масштабную реконструкцию устаревших электросетей в городе Дагестанские Огни
Свыше 5 км линий электропередач и более 30 ветхих столбов будут заменены специалистами электросетевой компании «ДагЭнерЖи» в городе Дагестанские Огни.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Apple отзывает адаптеры своего производства из-за риска удара током
В 2016 году из-за аналогичной проблемы Apple отзывала адаптеры, предназначенные для сетевых розеток, которые применяются в Европе, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Аргентине и Бразилии.
Обновлено в 11:32
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Технологии
Создана умная тележка для супермаркета
С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено в 00:09
Кино
Дэниел Крэйг и Рами Малек сыграют в новом фильме бондианы
Обновлено в 10:58
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
«Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов
«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive lite.
Обновлено в 11:41
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Игры
Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей
Обновлено в 07:45
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20