Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $75 впервые с октября 2018 годаDP.RU 03:18

Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Цена нефти Brent превысила $75

ТАСС02:55

Эксперт не исключил рост цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель

РИА Новости08:12

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $75 за баррель

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Brent поднялась выше $75 впервые с октября 2018 года

Коммерсантъ03:19

Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с октября

Интерфакс11:55

Цена нефти Brent превысила $75

RT на русском03:01

Цена нефти Brent превысила $75 впервые за полгода

Московский Комсомолец04:24
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Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон

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Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
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В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире

По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.
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Юлия Пересильд не скрывает, что боялась петь перед Пугачевой

На сцене перед публикой выступили Юлия Пересильд, Рома Зверь, Манижа и другие артисты.
Обновлено в 09:52
Общество

Компания «ДагЭнерЖи» начнет масштабную реконструкцию устаревших электросетей в городе Дагестанские Огни

Свыше 5 км линий электропередач и более 30 ветхих столбов будут заменены специалистами электросетевой компании «ДагЭнерЖи» в городе Дагестанские Огни.
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

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Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
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Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

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Apple отзывает адаптеры своего производства из-за риска удара током

В 2016 году из-за аналогичной проблемы Apple отзывала адаптеры, предназначенные для сетевых розеток, которые применяются в Европе, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Аргентине и Бразилии.
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Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

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Политика

Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Технологии

Создана умная тележка для супермаркета

С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
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Дэниел Крэйг и Рами Малек сыграют в новом фильме бондианы

Обновлено в 10:58
Происшествия

Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
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«Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов

«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive lite.
Обновлено в 11:41
Наука

Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие

В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
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Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей

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Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Политика

Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Спорт

Blizzard определилась с датами проведения выставки BlizzCon 2019

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Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
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Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
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В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
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