Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррельМосковский Комсомолец 01:16
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
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Политика
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:48
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Кино
В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Люберцах эвакуировали три школы из-за сообщений о минировании
В подмосковных Люберцах эвакуировали две школы и гимназию после анонимного сообщения о минировании, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Общество
В Польше началась бессрочная забастовка учителей
8 апреля учителя и воспитатели детских садов в Польше начали бессрочную забастовку после провала переговоров между министерством образования и профсоюзами.
Обновлено в 05:58
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Культура
Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии
Обновлено в 06:11
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона
На зарубежных соревнованиях по фигурному катанию сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской запретили выступать под музыку Майкла Джексона.
Обновлено вчера в 21:11
Спорт
Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Футбол
РФС: говорить о том, что «Анжи» не пройдет лицензирование, рано
Российский футбольный союз (РФС) в курсе, что "Анжи" испытывает серьезные финансовые затруднения, но пока рано говорить о том, что махачкалинский клуб не пройдет лицензирование на следующий сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
Обновлено в 08:31
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
В Кремле следят за ситуацией на топливном рынке — Песков
В Кремле неоднократно обсуждали и рассматривали тему регулирования топливного рынка, однако считают это прерогативой российского правительства, заявил 8 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:26
Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ
За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина с пакетом «Пятерочки» растрогал пользователей сети
Дети Галкина и Пугачевой, пятилетние Гарри и Лиза давно полюбились публике. Видео с трудолюбивым Гарри растрогало подписчиков Галкина.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Титов посетит основателя Baring Vostok Калви в СИЗО
"Девятого апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит в следственном изоляторе №1 арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский проведет дебаты с Порошенко в «Олимпийском» 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов со своим соперником по президентской гонке Петром Порошенко 19 апреля на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:30
Наука
Высокая дозировка витамина Д может привести к почечной недостаточности
54-летний мужчина, употреблявший ежедневно большую дозировку витамина Д, страдает от сильного поражения почек, - пишет eurekalert.org.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Наука
Визуальная информация со временем исчезает из памяти
Группа ученых из Бостонского колледжа провели исследование и выяснили, что зрительная информация со временем теряет свою яркость.
Обновлено 06 апреля в 08:57
Транспорт
Военная автоинспекция скоро начнет фиксировать нарушения ПДД
В настоящее время готовятся поправки к уставу военной автоинспекции (ВАИ), которая получит полномочия фиксировать нарушения правил дорожного движения «гражданскими» водителями.
Обновлено в 04:12
Общество
ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников
Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.
Обновлено в 08:26
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49