Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррельМосковский Комсомолец 01:16
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
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Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Интернет
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome
Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин и Эрдоган обсудят весь спектр отношений России и Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменяются мнениями по всему спектру отношений между странами на восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, который пройдет в понедельник в Москве.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Российские корабли Тихоокеанского флота прибыли в Манилу
Большие противолодочные суда "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут" Тихоокеанского флота России прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу, заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Происшествия
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове
Во дворах и помещениях двух аварийных домов в Саратове найдены медицинские отходы и медкарты пациентов одного из учреждений здравоохранения.
Обновлено в 13:39
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин заступился за свободный интернет
"Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов", - отмечается в тексте президента.
Обновлено в 04:06
Футбол
Футболистам в Нидерландах выдадут мяч с полотнами Рембрандта
В сезоне 2019/2020 в высшем футбольном дивизионе Нидерландов, Эредивизии, на официальном мяче появятся изображения работ Рембрандта и портрет самого художника, сообщает сайт Эредивизии.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи
Обновлено в 06:29
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
Судя по опубликованным результатам, которые переданы, в том числе, и в Генпрокуратуру, проблемы выявлены по целому перечню направлений.
Обновлено в 12:47
Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Футбол
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Общество
Ночные заморозки и снег ожидаются в Подмосковье в конце недели
Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Обновлено в 13:35