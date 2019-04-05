Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррельМосковский Комсомолец 01:16

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
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Нефть стала дороже 71 доллара впервые с ноября

Телеканал 360°15:31

Цена нефти Brent впервые с 12 ноября прошлого года превысила 71 доллар за баррель

Эхо Москвы12:00

Цена на нефть марки Brent впервые с ноября превысила 71 доллар за баррель

РИА Новости11:38

Цена нефти Brent поднялась выше $71 впервые с ноября

Коммерсантъ12:20

Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые почти за полгода

Известия12:07

Цена на нефть марки Brent превысила $71

Газета.Ru11:50

Аналитик: Нефтяные «быки» только набирают скорость

Росбалт10:56
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Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Экономика

Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года

По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»

Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:25
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Футбол

Головин: «Чалов точно собирается в Европу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске

В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено в 11:48
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Врачам "Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, сообщил главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
Обновлено в 15:19
Хоккей

Российские хоккеистки проиграли канадкам на чемпионате мира

Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Эспоо (Финляндия).
Обновлено в 14:57
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim

Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Петербургском университете путей сообщения начались обыски

В Петербургский государственный университет путей сообщения 8 апреля пришли с обысками.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя

Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
Обновлено в 12:30
Общество

Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.
Обновлено в 07:44
Экономика

Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено в 15:31
Политика

Авторы сериала «Слуга народа» извинились за реплики героя Зеленского

За слова персонажа Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа-3» извинились его создатели.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Хоккей

«Лос-Анджелес» хочет предложить контракт Прохоркину

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.
Обновлено в 14:51
Политика

В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.
Обновлено в 07:29
Политика

Би-би-си рассказала о вмешательстве России в выборы на Мадагаскаре

В материале говорится, что роль в президентских выборах на Мадагаскаре сыграл политтехнолог Максим Шугалей, который якобы известен в России.
Обновлено в 03:57
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