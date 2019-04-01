Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррельВедомости 04:44
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. На 20.28 мск стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,08% до $69,02 за баррель.
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Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Авто
Появились новые снимки новейшего кроссовера Hyundai Venue
Премьера новейшего Hyundai Venue, самого компактного кроссовера в продуктовой линейке корейского бренда, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 08:03
Политика
Член СПЧ Екатерина Винокурова устроилась на телеканал Russia Today
Винокурова рассказала изданию, что ее позвали на новую работу около месяца назад, а согласилась она в том числе потому, что прежде уже работала вместе с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым.
Обновлено в 06:52
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Украина начала активно укреплять границу с Россией
Обновлено в 07:33
Политика
Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Губернатор Амурской области признал снижение зарплат медработников
О сложной ситуации с зарплатами медработников Василий Орлов рассказывал еще в конце 2018 г. Он пояснил, что рост зарплат по региону составляет около 15% в год – такую планку задают крупные инвесторы.
Обновлено в 06:11
Политика
Россияне выступили против объединения с Белоруссией
Более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали о том, что еще 20 лет назад Россия и Белоруссия договорились о создании Союзного государства.
Обновлено в 02:15
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии
Обновлено в 07:27
Культура
Умерла актриса Мушаррафа Касымова
Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Общество
Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит «китовую тюрьму» в Приморье
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, как ожидается, прибудет в Россию 3 апреля, а 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 03:32
Общество
ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек
Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Финансы
Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар
В текущей ситуации поддержки в инструменте расположены на уровнях 118500 и 117500 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120000 и 121000 пунктов.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что первый тур президентских выборов на Украине прошел необъективно.
Обновлено в 07:00
Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Спорт
Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира
Обновлено в 06:01
Политика
Foreign Policy (США): опасно пророссийский украинский президент из телесериала (Foreign Policy)
Согласно утверждениям Путина, Россия была вынуждена оккупировать Крым и совершить вторжение на юго-восток Украины, дабы спасти страну от якобы фашистской хунты, которая свергла пророссийского президента Виктора Януковича, поставила под угрозу жизни тысяч русскоязычных украинцев и составила план по вступлению в империалистический альянс НАТО, которым руководят США.
Обновлено в 04:55
Финансы
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 апреля, составляет 65,4726 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:24
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Топ-менеджер строительной компании найден мертвым в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели 52-летнего гражданина Ирландии.
Обновлено в 03:02
Кино
Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 07:16
Здоровье
Елена Малышева не считает гематоген полезным для здоровья человека
Старая и уже неактуальная традиция покупать в аптеках гематоген, все еще существующая в современной России, по-настоящему шокирует — говорит аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина, отмечая, что приторно-сладкие батончики не содержат ничего кроме сахара и наполнителей, и, соответственно, не приносят никакой пользы организму.
Обновлено в 04:17
Экономика
В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул
Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.
Обновлено в 06:20
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Сбивший полицейского на ТТК мужчина употреблял наркотики
В воскресенье, 31 марта, в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что около 3.00 на ТТК в районе Тестовской улицы 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.
Обновлено в 07:27