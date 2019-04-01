Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррельВедомости 02 апреля в 04:44
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. На 20.28 мск стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,08% до $69,02 за баррель.
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Нефть подорожала на риске дополнительного сокращения экспорта нефти из Ирана
Взгляд.ру02 апреля в 02:08
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