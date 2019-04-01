Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 годаLife.ru 13:40

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2018 г превысила $69 за баррель

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