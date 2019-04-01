Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 годаLife.ru 13:40
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Политика
Новый император Японии ознаменует начало эры Рэйва
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ жив и здоров. Мы все гребем в одной лодке»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о своем положении в преддверии игры с «Удинезе».
Обновлено в 10:56
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено в 10:27
Экономика
В России повысили социальные пенсии
Правительство России с 1 апреля повысило социальные пенсии. Выплаты вырастут на 2%, сообщает Пенсионный фонд (ПФР).
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Политика
В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
Обновлено в 05:35
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы
В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Экономика
Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Музыка
На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Футбол
Футболист «Спартака» остался недоволен предложенной зарплатой
Московский "Спартак" предложил форварду Георгию Мелкадзе контракт с зарплатой € 250 тыс. в год, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:46
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика
Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах
Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Политика
Пушков посмеялся над планами Порошенко вернуть Крым
По мнению Пушкова, заявление Порошенко по Крыму и Донбасс у вызывают только смех. Во-первых, сенатор не верит в его победу во втором туре.
Обновлено в 12:14
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Общество
Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург
Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:30
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 11:05