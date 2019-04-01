Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррельТК Звезда 14:01
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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Политика
Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией
Объединять Россию и Белоруссию не нужно, государствам следует просто поддерживать добрососедские отношения.
Обновлено в 17:01
Наука
Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди
Исследователи из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы опубликовали статью, в которой рассказали, что антибиотик клофазимин — известное лекарство против лепры — можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжёлых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей.
Обновлено в 22:56
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика
Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено в 22:01
Финансы
Почти половина россиян хотя бы на день допускали просрочку по кредиту
Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что 43-45% россиян, бравших кредит, допускали просрочку минимум на один день.
Обновлено в 22:30
Общество
Нам пишут. Хорошие дороги мы воруем сами у себя
Хочу обратить внимание еще раз на одну извечную проблему – на наши дороги.
Обновлено в 18:47
Футбол
Бывший голкипер «Реала»: «Люка Зидан является замечательным человеком и вратарем, его ближайшее будущее связано с «Реалом»
Люка Зидан, являющийся сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зилана дебютировал за королевский клуб в матче против «Уэски».
Обновлено в 20:43
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено в 06:13
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Политика
Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
Обновлено в 18:34
Происшествия
На севере Москвы загорелась многоэтажка
В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Политика
Зеленский лидирует на президентских выборах Украины
Обновлено в 02:07
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина и Кузнецова уступил «Флориде» Дадонова
Евгений Кузнецов забил гола, Александр Овечкин и Евгений Дадонов отдали пасы, но выиграли "пантеры" – 5:3.
Обновлено в 21:45
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено в 21:12
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Транспорт
Эксперт: пассажиры страдают из-за «нелепых» условий, в которые поставили перевозчиков Алтая
Как власти на шесть лет опоздали со спасением отрасли и почему городские перевозчики боятся введения тахографов, altapress.ru рассказал президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.
Обновлено в 20:18
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Вахтанг Беридзе: «Провел медовый месяц на съемках»
Обновлено в 19:30
Политика
Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".
Обновлено в 20:16
Баскетбол
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 19:09