Энергетика
На 16:22 мск Brent торговалась на отметке $58,11 за баррель (рост на 1,342%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же времени вырос в цене на $0,78 (1,61%) — до $49,30 за баррель.
Коммерсантъ08:47
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Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле
Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.
Обновлено в 04:13
Энергетика
В Киеве вырастут тарифы на воду
В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.
Обновлено в 01:52
Энергетика
За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ
Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает ТГ-канал "Газ-батюшка".
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
100 млрд кубометров газа добыли на «Шахдениз»
Азербайджан с 2006 по 2018 год добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шахдениз" 100 млрд кубометров газа.
Обновлено вчера в 06:21
Энергетика
Как изменятся цены на бензин и дизельное топливо в 2019 году
Цены после "разморозки" В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что правительство договорилось с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми НПЗ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года.
Обновлено 05 января в 03:25
Энергетика
Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти
На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.
Обновлено 04 января в 21:56
Энергетика
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Обновлено 05 января в 22:55
Энергетика
В декабре экспорт нефти из Ирака увеличился на 10%
Ирак в декабре 2018 года прокачивал 3,726 млн б/с на экспорт.
Обновлено 05 января в 01:27
Энергетика
Саудовская Аравия хочет сократить экспорт нефти
В декабре Саудовская Аравия добывала больше 11 млн баррелей в сутки, а экспортировала – 7,3 млн баррелей, в ноябре экспорт был на 10% больше — 8,1 млн баррелей в день, свидетельствуют данные Международного энергетического агенства (МЭА).
Обновлено в 07:23
Энергетика
Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго
Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Привычные уловки ОПЕК не помогут, нужен разрыв шаблона
В прошлом месяце странам ОПЕК и России удалось договориться о снижении объемов добычи на 1.2 млн баррелей в день в течение 2019 года.
Обновлено в 04:20
Энергетика
Добыча нефти в Ливии в 2018 г составила 1,1 млн баррелей в день
Уровень добычи нефти в Ливии в 2018 году достиг 1,107 миллиона баррелей в день, говорится в релизе Национальной нефтяной компании Ливии (NOC).
Обновлено вчера в 05:25
Энергетика
Цена за подключение к газу для домохозяйств в Пермском крае может стать меньше
Тарифные ставки стали более дифференцироваными.
Обновлено в 03:43