Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $58
Коммерсантъ
08:47

На 16:22 мск Brent торговалась на отметке $58,11 за баррель (рост на 1,342%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же времени вырос в цене на $0,78 (1,61%) — до $49,30 за баррель.
Коммерсантъ08:47

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Стоимость нефти марки Brent превысила $58

Коммерсантъ08:47

Цены на нефть продолжили рост в течение самого длинного с 2017 года ралли

РБК09:10

Стоимость нефти марки Brent превысила $58 за баррель

Ведомости07:06

Brent поднялась выше $58 за баррель

Интерфакс06:28

Цены на нефть растут

RT на русском00:18

Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

РИА Новостивчера в 06:26

Цена нефти Brent выросла на 3%

Взгляд.рувчера в 06:11
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Энергетика

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Энергетика

Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках

«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Энергетика

Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле

Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.
Обновлено в 04:13
Энергетика

В Киеве вырастут тарифы на воду

В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.
Обновлено в 01:52
Энергетика

За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ

Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает ТГ-канал "Газ-батюшка".
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

100 млрд кубометров газа добыли на «Шахдениз»

Азербайджан с 2006 по 2018 год добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шахдениз" 100 млрд кубометров газа.
Обновлено вчера в 06:21
Энергетика

Как изменятся цены на бензин и дизельное топливо в 2019 году

Цены после "разморозки" В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что правительство договорилось с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми НПЗ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года.
Обновлено 05 января в 03:25
Энергетика

Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти

На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.
Обновлено 04 января в 21:56
Энергетика

В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти

Обновлено 05 января в 22:55
Энергетика

В декабре экспорт нефти из Ирака увеличился на 10%

Ирак в декабре 2018 года прокачивал 3,726 млн б/с на экспорт.
Обновлено 05 января в 01:27
Энергетика

Саудовская Аравия хочет сократить экспорт нефти

В декабре Саудовская Аравия добывала больше 11 млн баррелей в сутки, а экспортировала – 7,3 млн баррелей, в ноябре экспорт был на 10% больше — 8,1 млн баррелей в день, свидетельствуют данные Международного энергетического агенства (МЭА).
Обновлено в 07:23
Энергетика

Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго

Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.
Обновлено в 03:20
Энергетика

Привычные уловки ОПЕК не помогут, нужен разрыв шаблона

В прошлом месяце странам ОПЕК и России удалось договориться о снижении объемов добычи на 1.2 млн баррелей в день в течение 2019 года.
Обновлено в 04:20
Энергетика

Добыча нефти в Ливии в 2018 г составила 1,1 млн баррелей в день

Уровень добычи нефти в Ливии в 2018 году достиг 1,107 миллиона баррелей в день, говорится в релизе Национальной нефтяной компании Ливии (NOC).
Обновлено вчера в 05:25
Энергетика

Цена за подключение к газу для домохозяйств в Пермском крае может стать меньше

Тарифные ставки стали более дифференцироваными.
Обновлено в 03:43
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