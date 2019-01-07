На 16:22 мск Brent торговалась на отметке $58,11 за баррель (рост на 1,342%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же времени вырос в цене на $0,78 (1,61%) — до $49,30 за баррель.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Энергетика Энергетика Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках «В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.

Энергетика Энергетика Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.

Энергетика Энергетика В Киеве вырастут тарифы на воду В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.

Энергетика Энергетика За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает ТГ-канал "Газ-батюшка".

Энергетика Энергетика 100 млрд кубометров газа добыли на «Шахдениз» Азербайджан с 2006 по 2018 год добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шахдениз" 100 млрд кубометров газа.

Энергетика Энергетика Как изменятся цены на бензин и дизельное топливо в 2019 году Цены после "разморозки" В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что правительство договорилось с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми НПЗ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца 2018 года.

Энергетика Энергетика Казахстан утвердил тарифы на транзит российской нефти На участке «граница РФ – граница Казахстан», включая перевалку нефти на станции «Атасу», стоимость транспортировки составит 4,23 доллара, а на участке «Атасу» (Казахстан) – Алашанькоу (Китай) тариф составит 10,77 доллара.

Энергетика Энергетика В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти

Энергетика Энергетика В декабре экспорт нефти из Ирака увеличился на 10% Ирак в декабре 2018 года прокачивал 3,726 млн б/с на экспорт.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия хочет сократить экспорт нефти В декабре Саудовская Аравия добывала больше 11 млн баррелей в сутки, а экспортировала – 7,3 млн баррелей, в ноябре экспорт был на 10% больше — 8,1 млн баррелей в день, свидетельствуют данные Международного энергетического агенства (МЭА).

Энергетика Энергетика Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.

Энергетика Энергетика Привычные уловки ОПЕК не помогут, нужен разрыв шаблона В прошлом месяце странам ОПЕК и России удалось договориться о снижении объемов добычи на 1.2 млн баррелей в день в течение 2019 года.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в Ливии в 2018 г составила 1,1 млн баррелей в день Уровень добычи нефти в Ливии в 2018 году достиг 1,107 миллиона баррелей в день, говорится в релизе Национальной нефтяной компании Ливии (NOC).