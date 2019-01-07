Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $58
Стоимость нефти марки Brent превысила $58Коммерсантъ08:47
На 16:22 мск Brent торговалась на отметке $58,11 за баррель (рост на 1,342%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к тому же времени вырос в цене на $0,78 (1,61%) — до $49,30 за баррель.
Коммерсантъ08:47
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Энергетика
Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%
Представители ПАО "Укртрансгаз" сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает "УНН".
Обновлено в 02:48
Энергетика
В США резко выросли выбросы парниковых газов
В 2018 году в США резко выросли выбросы парниковых газов. Об этом говорится в исследовании компании Rhodium Group.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Турция возобновила импорт иранской нефти
Турция в декабре импортировала 54 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, закупки были возобновлены после сделанного в ноябре перерыва.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Сланцевой революции США в 2019 г придётся притормозить, но ненадолго
Нестабильная ситуация с ценами на нефть приведет к тому, что в 2019 году американской индустрии добычи энергоресурсов, основу которой составляют сланцевые проекты, предстоит на какое-то время затянуть пояса: ряд проектов будут испытывать недостаток финансирования и откажутся от расширения, некоторые законсервируют, другие закроют, рассказали опрошенные агентством "Прайм" американские аналитики.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле
Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.
Обновлено в 04:13
Энергетика
В Киеве вырастут тарифы на воду
В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.
Обновлено в 01:52
Энергетика
За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ
Примерно столько ($10,5 млрд) Минск просит сегодня от России в качестве компенсации за налоговый маневр на сбалансированность бюджета, отмечает ТГ-канал "Газ-батюшка".
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Добыча нефти в Калининградской области в 2018 году сократилась на 5%
По итогам 11 месяцев 2018 года добыча нефти в Калининградской области сократилась на 5%. Всего было добыло 555 тыс. тонн нефти.
Обновлено вчера в 03:21
Энергетика
В Кировской области подскочили цены на бензин
В Кировской области стремительно выросли цены на бензин. В среднем стоимость на некоторых заправках увеличилась на 70 копеек.
Обновлено в 10:59
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено 06 января в 00:31
Энергетика
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Обновлено 05 января в 22:55
Энергетика
Тарифы на газ повысились с Нового года
Департамент цен и тарифов утвердил новые предельные ставки на газ для населения.
Обновлено 05 января в 06:00
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 7 января подорожал до $56,43
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 7 января, выросла на 1,29 доллара, или на 2,3%, до 56,43 доллара с 55,14 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено в 03:28
Энергетика
МВФ ждет повышения цен на газ на Украине и приведения их в соответствие с рынком в 2020 г
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что цены на газ для населения на Украине поднимут к рыночным с 2020 года, говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы МВФ на 2018-2020 годы, обнародованного во вторник на сайте министерства финансов Украины.
Обновлено в 14:16