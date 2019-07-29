Энергетика
Стоимость нефти марки Brent понизилась до $63,23 за баррельМосковский Комсомолец 01:27
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,18%. Теперь стоимость их составляет $56,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,36%, достигнув $63,23 за баррель.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:39, Вашингтон
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено в 12:26
Общество
В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты
"С учетом изложенного Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года", - говорится в документе.
Обновлено в 12:39
Футбол
Футболисты «Рубина» обыграли «Ахмат» в чемпионате России
Казанский «Рубин» победил грозненский «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
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Обновлено в 10:12
Гаджеты
Google подтвердила две важные функции смартфона Pixel 4
Google также разместила в блоге изображение различных датчиков и компонентов, находящихся в верхней части Pixel 4 и необходимых для реализации функций разблокировки по лицу и Motion Sense.
Обновлено в 16:33
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Обновлено в 14:15
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:13
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%
Акции "Яндекса" подешевели на Московской бирже на 3,83%, до 2 423 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск.
Обновлено в 03:34
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено в 14:57
Наука
Пазырыкские женщины оказались путешественницами
Представительницы пазырыкской культуры, жившие в земледельческом поселении, оказались путешественницами.
Обновлено в 12:25
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Обновлено в 00:47
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо в Китай
Обновлено в 15:31
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Политика
Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков представил ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:42
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition
Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.
Обновлено в 15:12