Энергетика
Стоимость нефти марки Brent понизилась до $63,23 за баррельМосковский Комсомолец 01:27
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,18%. Теперь стоимость их составляет $56,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,36%, достигнув $63,23 за баррель.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено в 13:42
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта
Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Обновлено в 12:33
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Происшествия
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Обновлено в 06:35
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
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Обновлено в 05:52
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 29 июля понизился на 0.06%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 29 июля понизился на 0.06% (-0.0007) до $1.1121 с $1.1128 предыдущего закрытия.
Обновлено в 03:19
Общество
Меган Маркл стала автором новой обложки британского Vogue
В июне стало известно, что Меган Маркл станет приглашённым редактором британского Vogue.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5
На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
Обновлено в 10:50
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны
Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.
Обновлено в 12:51
Политика
В Госдуме ответили на призывы ввести украинские войска в Россию
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал призыв бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован
Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36