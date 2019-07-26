Цены на нефть сегодня показывают слабую динамику, и завершают неделю ростом на данных о падении запасов в США, на сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и на ослаблении глобального экономического роста.

Цены на нефть стабильны и завершают неделю ростом

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