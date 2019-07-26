Энергетика
Цены на нефть стабильны и завершают неделю ростомNeftegaz.ru 26 июля в 05:55
Цены на нефть сегодня показывают слабую динамику, и завершают неделю ростом на данных о падении запасов в США, на сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и на ослаблении глобального экономического роста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Обновлено в 10:28
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Автоспорт
Даниил Квят: Три тяжелых года словно свалились с моих плеч
Обновлено в 04:55
Наука
Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Организация Global Footprint Network отслеживает влияние человечества на экологию очень наглядным способом: каждый год алгоритмы подсчитывают исчерпание ресурсов Земли и называют день, когда люди потребили больше еды, воды, леса и углеводородов, чем планета может компенсировать за год.
Обновлено в 06:40
Экономика
Пятая часть украинцев оказалась гастарбайтерами
Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находятся на заработках за границей.
Обновлено в 11:35
Наука
Waymo и DeepMind начали совместную работу над автопилотом
Обновлено 26 июля в 13:42
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Политика
В Батуми прошел митинг за диалог с Россией
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Украина совместно с ОБСЕ разработает поправки в закон о языках
Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер сообщил о том, что они планируют совместно с Минкультом Украины разработать поправки в закон о языках.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Принца Чарльза обвиняли в смерти леди Дианы и угрожали расправой
Как поясняет редактор журнала Majesty Ингрид Стюард, общественность считала принца виновным в смерти жены, из-за чего ему и посылали письма с угрозами расправы.
Обновлено в 09:46
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» отправился на финальные тесты
УАЗ "Патриот" оснастят автоматической шестиступенчатой коробкой Punch Powertrain французского производства, которая будет работать в паре с 150-сильным мотором ЗМЗ Про объёмом 2,7 л. Кроме того, внедорожник получит 2,2-литровый дизельный турбомотор Duratorq, которым комплектуется Ford Transit, писал "Авторамблер".
Обновлено в 11:20