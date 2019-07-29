Энергетика

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $63,23 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,18%. Теперь стоимость их составляет $56,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,36%, достигнув $63,23 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть торгуется в плюсе на перспективе снижения ставки Федрезерва

ПРАЙМ12:31

Нефть слабо дешевеет на новостях с Ближнего Востока

News.ru02:56

Нефть Brent дешевеет, устремившись вниз к $63 за баррель

Росбалт02:58

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 63,2 доллара

Взгляд.ру01:12

Нефть дешевеет: Brent - $63,16 за баррель, WTI - $56,11

Агентство нефтегазовой информации01:10

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:07

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $63,23 за баррель

Московский Комсомолец01:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Политика

В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России

Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

«Ужас»: российские звезды отреагировали на лесные пожары в Сибири

Дым от лесных пожаров чувствуют в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Алтае, и даже соседнем Казахстане.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Авто

Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Музыка

Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.
Обновлено в 11:56
Технологии

Спутниковый интернет в России запрещается

Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле

В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать

По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Обновлено в 13:12
Политика

Трамп собирается сменить главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп намерен представить кандидатуру конгрессмена Джона Рэтклиффа на пост руководителя Национальной разведки.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео

Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Транспорт

Движение на МЦД запустят в ноябре

Движение на центральных диаметрах (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пустят в ноябре 2019 года.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Авто

Появились первые снимки обновленной LADA Vesta

Один из сотрудников российского автомобильного гиганта АВТОВАЗ сделал первые фото обновленной Лады Весты.
Обновлено в 06:14
Политика

В Госдуме ответили на призывы ввести украинские войска в Россию

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал призыв бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 10:08
ещё по теме
Главное