Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,18%. Теперь стоимость их составляет $56,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,36%, достигнув $63,23 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $63,23 за баррель

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