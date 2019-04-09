Энергетика

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррельАргументы и Факты 08 апреля в 14:19

Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2019 года поднялась до 71,01 доллара за баррель. Такие данные демонстрировала в 18.35 мск биржа ICE в Лондоне, передает ТАСС. На фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.
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