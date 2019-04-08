Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррельАргументы и Факты 14:19
Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2019 года поднялась до 71,01 доллара за баррель. Такие данные демонстрировала в 18.35 мск биржа ICE в Лондоне, передает ТАСС. На фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.
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Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Политика
Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Общество
ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников
Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.
Обновлено в 08:26
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено в 20:30
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Финансы
Денежные переводы трудовых мигрантов выросли почти на 10%
Почти на 7% — до 143 млрд долларов — выросли переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион, на 11% (до 59 млрд долларов) — в Европу и Центральную Азию.
Обновлено в 19:56
Политика
США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Футбол
Головин объяснил, почему выбрал «Монако» вместо «Челси»
Напомним, полузащитник перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля 2018 года за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.
Обновлено в 13:55
Политика
Соловьев раскритиковал слова Познера о национальной идее
На минувшей неделе Владимир Познер, отвечая на вопрос о необходимости национальной идеи в России заявил, что народ можно объединить, только если говорить ему правду.
Обновлено в 15:33
Общество
В парке Строителей для орчан подготовили сюрприз
Что в этом году планируют сделать в парках Строителей и Северный, будут ли приводить в порядок Пищевик, и какие сюрпризы ждут орчан в рамках этой глобальной перестройки мест отдыха — читайте, мы подробно обо всём расскажем.
Обновлено в 08:02
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Футбол
Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
"Челси" на своем поле одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:02
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева, назвавшего его «дебилом»
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в суд на вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти», тележурналиста Михаила Леонтьева.
Обновлено в 08:04
Общество
Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова
Обновлено в 20:27
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Политика
США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи
США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, причислив их к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено в 20:12
Футбол
«Спортинг» может назвать стадион в честь Роналду
Лиссабонский «Спортинг», в котором начинал профессиональную карьеру Криштиану Роналду, может назвать стадион в честь 34-летнего португальского нападающего.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Транспорт
США не являются «номером 1» в создании беспилотных автомобилей - немецкий разработчик
У США есть явные преимущества, например, хорошая культура стартапов. Но Соединенные Штаты здесь не одиноки.
Обновлено в 20:20
Общество
Российская восьмиклассница узнала о беременности при родах
По информации издания, ни родители 14-летней школьницы, ни сама девочка не замечали беременности.
Обновлено в 16:17
Общество
В Словакии запретят выступления животных в цирках
Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.
Обновлено в 14:38