Нефть Brent впервые с ноября подорожала до $71 за баррельRuNews24.ru вчера в 02:29

Нефть марки Brent в пятницу торговавшаяся по $69 за баррель, в понедельник преодолела отметку в $71 за баррель, впервые в 2019 году достигнув показателей ноября прошлого года. Наблюдается и подорожание нефти WTI – на 0,11%, до 64,47 долларов за баррель.

Нефть Brent впервые с ноября подорожала до $71 за баррель

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