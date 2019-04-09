Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррельАргументы и Факты 08 апреля в 14:19

Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2019 года поднялась до 71,01 доллара за баррель. Такие данные демонстрировала в 18.35 мск биржа ICE в Лондоне, передает ТАСС. На фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.

Наука В Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет В Турции у берегов Анталии подводные археологи обнаружили затонувшее 3600 лет назад торговое судно, которое было с грузом медных слитков, сообщает издание Anadolu.

Кино Фильм «Братство» Павла Лунгина выйдет в прокат 9 мая Минкультуры выдало фильму Павла Лунгина «Братство» прокатное удостоверение с 9 мая. Об этом сообщили представители Минкультуры.

Авто Первый тизер нового Bentley Flying Spur Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.

Политика США предложили подключить Китай к договору СНВ В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Энергетика В Польше считают, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро.

Происшествия Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.

Политика Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2» Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.

Кино В России запустили новый телеканал «Победа» Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.

Политика Аваков выступил против решения Порошенко Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Авто Mazda CX-5 и Mercedes-Benz X-Class подорожали в России Как выяснили эксперты «Цена Авто», на этот раз в России подорожали кроссовер Mazda СX-5 (на 20-65 тыс. рублей) и пикап Mercedes-Benz X-Class (42 – 126 тыс. рублей).

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Авто Названы самые популярные на рынке России новые иномарки Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.

Армия и оружие Российская армия получила первый новейший комплекс РЭБ «Палантин» Одно из подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа получило первый новейший комплекс РЭБ «Палантин», сообщает 10 апреля пресс-служба ЗВО.

Гаджеты Концепт гибкого смартфона Motorola RAZR показали на видео Сегодня концепт гибкого смартфона Motorola RAZR показали на новом видео, где аппарат имеет диагональ экрана 6,2 дюйма и разрешение 876 x 2142 в раскрытом состоянии, а также с соотношением сторон 22: 9. Внешний экран аппарата будет иметь формат 3:4 и разрешение 600 x 800.

Экономика Bitmain не считает угрозой возможный запрет майнинга в Китае Майнинг-гигант Bitmain сообщил, что предложение по запрету добычи цифровых денег в Китае никак не повлияет на деятельность компании в краткосрочной перспективе.

Экономика FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп» Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Происшествия В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Меган Маркл намерена рожать первенца дома Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.

Единоборства Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.

Кино 41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».