Энергетика

Нефть Brent впервые с ноября подорожала до $71 за баррельRuNews24.ru вчера в 02:29

Нефть марки Brent в пятницу торговавшаяся по $69 за баррель, в понедельник преодолела отметку в $71 за баррель, впервые в 2019 году достигнув показателей ноября прошлого года. Наблюдается и подорожание нефти WTI – на 0,11%, до 64,47 долларов за баррель.
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Нефть растёт: Brent снова выше $71 за баррель

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Эхо Москвы08 апреля в 12:00
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Обновлено в 11:05
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Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

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Политика

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Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

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Обновлено в 13:55
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«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщает издание.
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Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

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Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
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СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов

Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Политика

Комиссия ГД по этике изучит нецензурную публикацию депутата Алимовой

Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике изучит сообщение в соцсетях члена фракции КПРФ Ольги Алимовой.
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Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

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В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

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Обновлено в 12:50
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Subaru анонсировала новый Outback

Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
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Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
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Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

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Российская армия покидает Алеппо

По сообщению агентства, несмотря на уход России, Сирийская Арабская армия (САА) отказалась покинуть город; вместо этого сирийские военные усилили оборону вокруг Телль-Рифъата и соседних с ним деревень.
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В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается

В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
Обновлено вчера в 15:37
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