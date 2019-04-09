Энергетика
Нефть Brent впервые с ноября подорожала до $71 за баррельRuNews24.ru вчера в 02:29
Нефть марки Brent в пятницу торговавшаяся по $69 за баррель, в понедельник преодолела отметку в $71 за баррель, впервые в 2019 году достигнув показателей ноября прошлого года. Наблюдается и подорожание нефти WTI – на 0,11%, до 64,47 долларов за баррель.
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Цена нефти Brent впервые с 12 ноября прошлого года превысила 71 доллар за баррель
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