Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась до $60,46 за баррельМосковский Комсомолец 01:48
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,09%, достигнув $60,46 за баррель.
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Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Обновлено вчера в 15:01
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено 04 августа в 13:37
Политика
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть
Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Анна Чиповская: «Не хочу вступать в брак или заводить детей»
Обновлено вчера в 21:00
Теннис
Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто
Обновлено в 00:07
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 08:37
Кино
Звезда «Новобранца» Эфтон Уильямсон покинула сериал из-за сексуальных домогательств
Известная актриса и звезда «Новобранца» Эфтон Уильямсон покинула сериал из-за расовых и сексуальных домогательств.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
На Кубани убили семью с маленьким ребенком
Убита семья из трех человек: 32-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 5-летний сын.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить у «Тоттенхэма» Эриксена
«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в Англии, утверждает Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Черчесов: можем отдать Чалова в молодежную сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего ЦСКА Федора Чалова на выступления за национальную команду.
Обновлено в 01:53
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:08