Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,09%, достигнув $60,46 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $60,46 за баррель

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