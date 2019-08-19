Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,93%. Теперь стоимость их составляет $55,38 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились в цене на 1,09%, достигнув $59,28 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $59,28 за баррель

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