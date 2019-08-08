Энергетика
Нефть Brent подешевела до $57,27 за баррель после подорожания наканунеИнтерфакс 01:23
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 по московскому времени подешевели на $0,11 (на 0,19%) - до $57,27 за баррель. В четверг их цена поднялась на $1,15 (на 2,05%), составив на закрытие $57,38 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено в 14:41
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено в 21:29
Спорт
Логинов снова отказался подписывать контракт с СБР
Александр Логинов 9 августа в очередной раз отказался подписывать договор с Союзом биатлонистов России, проведя переговоры в офисе организации с ее исполнительным директором.
Обновлено в 17:19
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Экономика
Поставки российского дизтоплива на Украину побили рекорд
В июле нынешнего года импорт дизельного топлива на Украину в составил 663 тысячи тонн, что на 20,5% выше объема поставок в том же месяце прошлого года, сообщает украинский экономический портал Enkorr, ссылаясь на исследование «Консалтинговой группы А-95».
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода
Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:12
Экономика
Участники тушения пожаров в Якутии получат деньги от властей
Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства из в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения.
Обновлено в 21:03
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 16:38
Наука
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 13:46
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Футбол
ЦСКА внёс в заявку 15-летнего вратаря. Он самый молодой игрок в РПЛ
Тороп является самым молодым футболистом РПЛ в сезоне-2019/20.
Обновлено в 17:54
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Космос
В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль
Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.
Обновлено в 12:01
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Издание отмечает, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», показав, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.
Обновлено в 20:04
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество
Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность
Минсельхоз РФ считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов, например, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку
Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.
Обновлено в 08:16