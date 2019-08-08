Энергетика

Нефть Brent подешевела до $57,27 за баррель после подорожания наканунеИнтерфакс 01:23

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 по московскому времени подешевели на $0,11 (на 0,19%) - до $57,27 за баррель. В четверг их цена поднялась на $1,15 (на 2,05%), составив на закрытие $57,38 за баррель.
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