Энергетика
Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррельМосковский Комсомолец 01:27
Майские фьючерсы на нефть WTI увеличились в цене на 0,41%. Теперь их стоимость составляет $63,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,35%, достигнув $71,08 за баррель.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
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Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
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Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
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Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
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Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
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В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
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Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в реке во Франкфурте
Специалисты обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны на дне реки Майн в немецком Франкфурте, пишет газета Bild.
Обновлено в 12:10
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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
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Обновлено вчера в 08:42
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Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
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Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
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СКА отправил Гусева в «Вегас», Гаврикова – в «Коламбус»
Как сообщает официальный сайт СКА, Гусев и Гавриков будут выступать за свои новые клубы на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
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