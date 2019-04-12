Энергетика

Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Майские фьючерсы на нефть WTI увеличились в цене на 0,41%. Теперь их стоимость составляет $63,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,35%, достигнув $71,08 за баррель.
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