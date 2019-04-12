Энергетика

Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Майские фьючерсы на нефть WTI увеличились в цене на 0,41%. Теперь их стоимость составляет $63,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,35%, достигнув $71,08 за баррель.
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Нефть растет в цене на ожиданиях сокращения глобального предложения

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Стоимость нефти Brent стремится к $72 за баррель

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Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррель

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Цены на нефть снова растут: Brent движется к $72 за баррель

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Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением

Банки.ру01:36
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Политика

AFP: Ассанж помещён в «британскую Гуантанамо»

Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо».
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Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

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Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

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В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

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В Тюмени идёт контртеррористическая операция

В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.
Обновлено в 15:20
Общество

Экспозиции кварталов реновации еще по пяти районам стартовали в Москве

Экспозиционный этап публичных слушаний по кварталам реновации стартовал в пятницу еще в пяти столичных районах: Свиблово и Бутырский (СВАО), Восточное Измайлово (ВАО), Люблино (ЮВАО), Восточное Бирюлево (ЮАО).
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие

Сообщение об обрушении плиты перекрытия на верхнем техническом этаже в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске, поступило в пятницу в "Центр обработки вызовов 112".
Обновлено в 13:02
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Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
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Рэпер ST рассказал, почему Шнуров распустил «Ленинград»

Обновлено в 02:15
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Acer представила новый ультратонкий ноутбук

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Появилось видео встречи Макрона с Зеленским

Обновлено в 14:45
Происшествия

Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:18
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз

Обновлено вчера в 17:20
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Экономика

Доход Матвиенко в 2018 году сократился почти на 8 млн рублей

Обновлено в 11:39
Музыка

В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина

Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Спорт

Глейхенгауз рассказал, собирается ли Загитова заканчивать карьеру

Обновлено в 09:30
Кино

Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»

Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика

The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия

Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
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Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Общество

Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
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