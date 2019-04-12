Энергетика

Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:27

Майские фьючерсы на нефть WTI увеличились в цене на 0,41%. Теперь их стоимость составляет $63,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,35%, достигнув $71,08 за баррель.
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Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом

Банки.ру03:15

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:07

Стоимость нефти Brent стремится к $72 за баррель

Росбалтвчера в 09:25

Цены на нефть снова растут: Brent движется к $72 за баррель

REGNUMвчера в 13:18

Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:27

Цены на нефть растут в пятницу

Финмаркетвчера в 12:05

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 12 апреля в 15:05 MSK составил $71.69 за баррель

АК&Мвчера в 08:17
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия

В Петербурге полиция изъяла 160 тысяч поддельных учебников

Ущерб от деятельности книжных пиратов составил около миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве

Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Футбол

Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Политика

В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:04
Общество

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Общество

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным

Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Индия может отказаться от российских Ил-112В, в пользу украинских Ан-178

Обновлено в 08:12
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Путин и Медведев отчитались о доходах за 2018 год

Обновлено вчера в 14:01
Финансы

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Взрыв прогремел у посольства России в Киеве

Обновлено в 05:59
Политика

Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»

Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

В Тулузе полицейские применили слезоточивый газ против участников протестной акции "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Здоровье

Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность

Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Политика

Лавров заявил, что США не смогут втянуть Россию в гонку вооружений

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета по внешней оборонной политике заявил, что у США не получится втянуть Россию в гонку вооружений.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Футбол

Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота

Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Хоккей

ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й перерыв)

Стал известен состав московского ЦСКА на первый матч финала Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард», сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
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