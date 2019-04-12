Энергетика
Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:27
Майские фьючерсы на нефть WTI увеличились в цене на 0,41%. Теперь их стоимость составляет $63,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали дороже на 0,35%, достигнув $71,08 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия
В Петербурге полиция изъяла 160 тысяч поддельных учебников
Ущерб от деятельности книжных пиратов составил около миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве
Япония выразила протест США из-за информации об убийстве японки на острове Окинава американским военнослужащим, который впоследствии покончил с собой.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени
Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Футбол
Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженным
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24.
Обновлено в 10:14
Политика
В Белграде начался массовый протест против президента Сербии
Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:04
Общество
Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ
Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Ил-112В, в пользу украинских Ан-178
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2018 год
Обновлено вчера в 14:01
Финансы
Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Политика
Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»
Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
В Тулузе полицейские применили слезоточивый газ против участников протестной акции "желтых жилетов", сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность
Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Политика
Лавров заявил, что США не смогут втянуть Россию в гонку вооружений
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета по внешней оборонной политике заявил, что у США не получится втянуть Россию в гонку вооружений.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Хоккей
ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й перерыв)
Стал известен состав московского ЦСКА на первый матч финала Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард», сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47