Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель
Ведомости
10:41

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $64 за баррель. Такое снижение цены зафиксировано впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ведомости10:41

Подробнее о событии

Цены на нефть упали до восьмимесячного минимума

РБК10:56

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель

Ведомости10:41

Цена на нефть марки Brent рухнула более чем на пять процентов

РИА Новости10:39

Цена нефти Brent упала ниже $64

Коммерсантъ10:36

Цена нефти Brent опустилась ниже $64

ТАСС10:13

Цена на нефть Brent рухнула почти на 5%

Интерфакс10:52

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

RT на русском10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Энергетика

На Украине оценили эффект от повышения цен на газ

Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен.
Обновлено в 11:02
Энергетика

В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти

Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика

«Роснефть»: «Ажиотаж на топливном рынке создан искусственно»

"Роснефть" заявила, что в России нет дефицита топлива, а ажиотаж на рынке создан искусственно недобросовестными трейдерами.
Обновлено в 10:40
Энергетика

МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу

Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено в 10:34
Энергетика

Ижорские заводы поставят крупногабаритное оборудование для Омского НПЗ

ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) заключило с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» договор на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Обновлено в 09:38
Энергетика

Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов

Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.
Обновлено в 05:11
Энергетика

«Газпром нефть» докупит нефтехимии

Структура компании нацелилась на сербский HIP Petrohemija Сербская NIS «Газпром нефти» намерена получить контроль в крупнейшем производителе нефтехимии в Сербии HIP Petrohemija.
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика

Цены на бензин упадут на автозаправках «Корс» и БРК

На следующей неделе ожидается снижение цен на моторное топливо на автозаправках «Корс» и БРК в Забайкалье, о чем сообщили читинские информагентства.
Обновлено в 03:36
Энергетика

Брянские коммунальщики задолжали за свет более 350 миллионов рублей

За электроэнергию компания задолжала почти 5 миллионов рублей, а сумма неустойки уже превысила 370 тысяч рублей.
Обновлено в 10:27
Энергетика

«НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения

"НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.
Обновлено в 06:51
Энергетика

Минприроды оценило энергетические запасы Арктики

Обновлено в 11:02
Энергетика

В Ашхабаде открылись форум OGT-2018 и нефтегазовая выставка

В Торгово-промышленной плате (ТПП) Туркменистана 20 ноября открылись 23-я Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018)и профильная выставка.
Обновлено в 10:42
Энергетика

Минфин введет новые КБК в следующем году

Формируется окончательный вариант законопроекта Минфина РФ, вводящего новые КБК. Действовать они начнут с 01.01.2019.
Обновлено вчера в 04:53
Энергетика

«Нафтогаз Украины» займется «фильтрованием» получателей субсидий

«Нафтогаз Украины» займется поиском «мертвых душ» среди потребителей газа, заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 19 ноября УНИАН.
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика

Три газовые альтернативы для Украины

У Украины было три варианта сохранить транзит и получить инвестиции в свою газотранспортную систему: 1.
Обновлено в 06:29
ещё по теме
Главное