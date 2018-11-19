Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррельВедомости10:41
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $64 за баррель. Такое снижение цены зафиксировано впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ведомости10:41
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Энергетика
На Украине оценили эффект от повышения цен на газ
Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен.
Обновлено в 11:02
Энергетика
В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти
Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика
«Роснефть»: «Ажиотаж на топливном рынке создан искусственно»
"Роснефть" заявила, что в России нет дефицита топлива, а ажиотаж на рынке создан искусственно недобросовестными трейдерами.
Обновлено в 10:40
Энергетика
МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу
Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено в 10:34
Энергетика
Ижорские заводы поставят крупногабаритное оборудование для Омского НПЗ
ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) заключило с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» договор на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов
Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.
Обновлено в 05:11
Энергетика
«Газпром нефть» докупит нефтехимии
Структура компании нацелилась на сербский HIP Petrohemija Сербская NIS «Газпром нефти» намерена получить контроль в крупнейшем производителе нефтехимии в Сербии HIP Petrohemija.
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика
Цены на бензин упадут на автозаправках «Корс» и БРК
На следующей неделе ожидается снижение цен на моторное топливо на автозаправках «Корс» и БРК в Забайкалье, о чем сообщили читинские информагентства.
Обновлено в 03:36
Энергетика
Брянские коммунальщики задолжали за свет более 350 миллионов рублей
За электроэнергию компания задолжала почти 5 миллионов рублей, а сумма неустойки уже превысила 370 тысяч рублей.
Обновлено в 10:27
Энергетика
«НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения
"НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.
Обновлено в 06:51
Энергетика
Минприроды оценило энергетические запасы Арктики
Обновлено в 11:02
Энергетика
В Ашхабаде открылись форум OGT-2018 и нефтегазовая выставка
В Торгово-промышленной плате (ТПП) Туркменистана 20 ноября открылись 23-я Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018)и профильная выставка.
Обновлено в 10:42
Энергетика
Минфин введет новые КБК в следующем году
Формируется окончательный вариант законопроекта Минфина РФ, вводящего новые КБК. Действовать они начнут с 01.01.2019.
Обновлено вчера в 04:53
Энергетика
«Нафтогаз Украины» займется «фильтрованием» получателей субсидий
«Нафтогаз Украины» займется поиском «мертвых душ» среди потребителей газа, заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 19 ноября УНИАН.
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика
Три газовые альтернативы для Украины
У Украины было три варианта сохранить транзит и получить инвестиции в свою газотранспортную систему: 1.
Обновлено в 06:29