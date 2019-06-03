Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61Life.ru 02:04
Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель. Котировки начали стремиться вниз после того, как были опубликованы данные о нефтяных запасах США.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия
СК завел дело после убийства на Ямале двух полицейских
Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
Обновлено в 11:50
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Экономика
Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках
В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Гаджеты
Вести.net: Apple представит темную тему для iOS
На третье июня по заокеанскому времени назначена вторая по значимости для Apple презентация WWDC – конференция для разработчиков.
Обновлено в 03:03
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Компания Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Представитель Huawei подтвердил газете, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но детали сделки не раскрыл.
Обновлено в 07:07
Политика
Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня
Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Космос
Создатель гигантского самолета Stratolaunch может закрыться
В апреле этого года компания Stratolaunch Systems Corporation провела успешные испытания самого большого самолета в мире.
Обновлено в 06:02
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Космос
В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет
Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский внес в Верховную раду закон о незаконном обогащении
Верховная рада Украины зарегистрировала президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение.
Обновлено в 12:21
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Блогер Давидович выдал фото BMW, разгромившей центр Казани
Фото с места аварии в соцсетях опубликовал автообозреватель Эрик Давидович, который сообщил, что участники ДТП выжили.
Обновлено в 12:08
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07