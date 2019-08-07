Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58DP.RU вчера в 09:24

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Аналитики назвали справедливую цену на нефть. В 2 раза ниже существующей

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Стоимость нефти марки Brent поднялась до $57,89 за баррель

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Цены на нефть растут после резкого падения

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Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Что происходит с ценами на нефть

News.ru08:47

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 56 долларов

Банки.рувчера в 14:38

Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января

РИА Новостивчера в 09:48
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:38, Вашингтон
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

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Авто

Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили

Обновлено в 10:12
Здоровье

Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями

Рост числа детей с онкозаболеваниями обусловлен эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на диспансерном наблюдении.
Обновлено в 14:25
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Интернет

Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype

Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:31
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Общество

В России четверть детей оказались за чертой бедности

В настоящее время в нашей стране 26% несовершеннолетних проживают в семьях, где уровень дохода не достигает прожиточного минимума – об этом говорят данные Росстата, полученные на основе мониторинга По данным за 2017 год, 26% детей оказались за чертой бедности.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

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Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

«Авиамикс» продемонстрирует 10 августа мощь боевой авиации России

На полигоне Дубровичи состоялся главный прогон показательной программы — в небо поднялась ударная мощь российской боевой авиации: истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-28Н и Ка-52, передаёт сегодня, 8 августа, ТК «Звезда».
Обновлено в 08:14
Футбол

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в своей истории.
Обновлено в 10:35
Футбол

Гус Тил: «Есть гандикап, дома нас устраивает ничья»

Что касается второго тайма, пропускать два гола за 10 минут, конечно, над этим надо работать. Есть гандикап, дома нас устраивает ничья.
Обновлено в 15:29
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Обновлено в 03:41
Политика

Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
ЖКХ

В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

Обновлено в 15:43
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Здоровье

Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»

Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

Обновлено в 11:57
Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Политика

Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.
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В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
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Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ

Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
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Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
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