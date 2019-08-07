Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58DP.RU вчера в 09:24

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Аналитики назвали справедливую цену на нефть. В 2 раза ниже существующей

РБК11:43

Что происходит с ценами на нефть

News.ru08:47

Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января

РИА Новостивчера в 09:48

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $57,89 за баррель

Московский Комсомолец01:30

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 56 долларов

Банки.рувчера в 14:38

Цены на нефть растут после резкого падения

Газета.Ru04:33
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

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Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Обновлено в 12:10
Спорт

Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду

Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00
Авто

Новая Toyota GR Supra стартует на российском рынке

Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.
Обновлено в 10:01
Культура

В России пройдет конкурс для учителей «Уроки Победы»

Организаторы конкурса пояснили, что он будет проходить с 1 сентября 2019 года до 9 мая 2020 года в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.
Обновлено в 11:35
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Кино

«Однажды в Голливуде» вышел в российский прокат

Не поклонники Тарантино фильм могут не понять.
Обновлено в 13:29
Политика

МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

МИД РФ подчеркнул, что независимо от того, кто прервал переговоры, очевидно, что за этим стоит "безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей".
Обновлено в 13:28
Авто

Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет

В прошлом году компания представила Thermal Orange. В этом году Acura NSX приобретает другой оттенок краски: Indy Yellow Pearl.
Обновлено в 06:54
Гаджеты

Apple запретила неавторизованную замену батареи iPhone

Названа вероятная дата анонса новых iPhone читайте также Запрещая менять батарею у "неофициалов", фирма Тима Кука пытается оставить клиентов внутри своей экосистемы.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Станислав Садальский отомстил отцу после его кончины

Станислав Садальский посетил передачу «Судьба человека», в студии которой рассказал, что отомстил своему отцу после его кончины.
Обновлено в 12:54
Футбол

БАТЭ обыграл «Сараево» в первом матче 3-го раунда Лиги Европы

"Сараево" проиграло БАТЭ (1:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 15 августа в Белоруссии.
Обновлено в 15:51
Общество

В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес

В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20
Здоровье

В Хабаровском крае началась вакцинация жителей подтопленных территорий

В Хабаровском крае гражданам, которые проживают на подтопленных из-за паводка территориях, начали делать прививки, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 10:07
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Власти США и Турции создадут зону безопасности в Сирии

США и Турция приняли решение создать на севере Сирии в районе реки Ефрат зону безопасности.
Обновлено в 17:17
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Обновлено в 12:10
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Неизвестные напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Неизвестные напали на депутата Госдумы Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) во время встречи с избирателями в Москве в четверг.
Обновлено в 16:39
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Политика

Сербы предложили отдать Косово в пользование России

Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

Обновлено в 11:57
Технологии

Хакеры научились редактировать чужие сообщения в WhatsApp

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в WhatsApp уязвимости, которые позволяют хакерам редактировать сообщения пользователей.
Обновлено в 17:23
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
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