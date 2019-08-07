Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58DP.RU вчера в 09:24
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:02, Вашингтон
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено в 16:30
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о жизни в Болгарии
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Отряд Каспийской флотилии поможет Азербайджану искать пропавший МиГ-29
Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске потерпевшего крушение азербайджанского самолета МиГ-29, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 06:39
Политика
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
В Совете Федерации заявили, что в недавних несогласованных протестных акциях по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, зафиксированы признаки внешнего вмешательства.
Обновлено в 12:56
Общество
В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:56
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Футбол
Форвард «Зенита» Заболотный стал игроком «Сочи»
Обновлено в 08:27
Космос
Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Экономика
«Сбербанк» продал долю в Михайловском ГОКе
Sberbank Investments Limited продала Лебединскому ГОКу 10,00003% акций Михайловского ГОКа, сообщает компания.
Обновлено в 13:13
Футбол
«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона
«Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма».
Обновлено в 12:54
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Авто
Компания Lotus показала новый логотип
Новый логотип был обнародован в то же время, когда Lotus объявил о спонсорском соглашении с соседним футбольным клубом Премьер-лиги Норвич Сити.
Обновлено в 06:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
На юге Японии из-за тайфуна без света остались 15 тысяч домов
Мощные порывы ветра ночью повредили линии электропередачи. Без света остались около 15 тысяч домов, главным образом на острове Мияко.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Экономика
Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн
Чистая прибыль «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн за аналогичный период годом ранее.
Обновлено в 20:40
Космос
Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого
Обновлено в 04:42
Футбол
Рохо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»
Обновлено в 08:46
Общество
Беглов рассказал о ходе работ по ликвидации свалки «Новоселки»
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе рекультивационных работ на свалке «Новоселки».
Обновлено в 16:48
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03