Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58DP.RU 07 августа в 09:24

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Аналитики назвали справедливую цену на нефть. В 2 раза ниже существующей

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Нефть Brent завершила сессию выше $57 за баррель

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РИА Новости07 августа в 09:48
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В России впервые заметили сельдяного короля

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Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

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Общество

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Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
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В России созданы экранопланы для тушения пожаров

Обновлено вчера в 00:40
Общество

В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»

В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова

Обновлено вчера в 08:17
Технологии

В ОДК рассказали, когда двигатели ПД-14 установят на самолеты МС-21

Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
Обновлено вчера в 23:59
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«Краснодар» отказал итальянскому клубу в трансфере Сулейманова

Как пишет «Чемпионат», «быки» отказались продавать Сулейманова итальянскому клубу.
Обновлено вчера в 13:50
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Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски

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«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи

Обновлено вчера в 15:12
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Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено вчера в 21:11
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В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер

Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено вчера в 16:18
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Опасные сорта сыра назвали врачи

Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
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Неймар опубликовал фотографию с Зиданом

Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
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ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
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Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено 07 августа в 11:55
Армия и оружие

США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии

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«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
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ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

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