Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58DP.RU 07 августа в 09:24
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января
РИА Новости07 августа в 09:48
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:04, Вашингтон
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