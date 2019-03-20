Энергетика
Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила $60 за баррельВести ФМ 13:01
Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с ноября прошлого года.
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с чего всё началось
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.Коммерсантъ11:46
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Общество
Гороскоп: львов настигнут старые обиды, раков посетит муза, стрельцов ждет успешная сделка
Гороскоп составлен на основе публикаций Astrocentr.ru.
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В этом году будет запущен полигон Известковый с мусоросортировочной линией для мусора, который производит Южно-Сахалинск, а также новый полигон в Тымовском районе.
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Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
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Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
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Политика
США вручили генпрокурору Украины «список неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что американский диппредставитель Мэри Йованович во время их первой встречи вручила ему список граждан, которых нельзя подвергать уголовному преследованию.
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Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
В общей сложности жертвами авиакатастроф стали 128 человек против 51 человека в 2017 году (рост в 2,5 раза).
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Лобода резко подняла цены на корпоративы
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Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
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Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика
Лидер «Ночных волков» Хирург попал в санкционный список Украины
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) внесен в санкционный список Украины.
Обновлено в 20:07
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Общество
Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым
Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.
Обновлено в 04:12
Политика
Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Космос
В NASA рассказали о поверхности астероида Бенну
Обновлено в 01:21
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Хоккей
Кучеров оформил дубль в матче с «Вашингтоном». Видео
Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона".
Обновлено в 21:19
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено в 14:25
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Политика
Трибунал в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Обновлено в 10:17