Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила $60 за баррельВести ФМ 13:01

с чего всё началось

Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с ноября прошлого года.

Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила $60 за баррель

Общество Осенью в Южно-Сахалинске запустят систему раздельного сбора мусора В этом году будет запущен полигон Известковый с мусоросортировочной линией для мусора, который производит Южно-Сахалинск, а также новый полигон в Тымовском районе.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Армия и оружие Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.

Политика Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.

Политика США вручили генпрокурору Украины «список неприкасаемых» Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что американский диппредставитель Мэри Йованович во время их первой встречи вручила ему список граждан, которых нельзя подвергать уголовному преследованию.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза В общей сложности жертвами авиакатастроф стали 128 человек против 51 человека в 2017 году (рост в 2,5 раза).

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.

Авто Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.

Политика Мэй попросила ЕС отложить Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Общество Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.

Политика Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Спорт Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.

Политика Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.

Хоккей Кучеров оформил дубль в матче с «Вашингтоном». Видео Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона".

Политика Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.

Музыка Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград» Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.