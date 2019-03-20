Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила $60 за баррельВести ФМ 13:01

с чего всё началось

Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с ноября прошлого года.

Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила $60 за баррель

Общество Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.

Происшествия В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.

Хоккей Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».

Происшествия Увеличилось число жертв авиакатастроф в России В России за 2018 год выросло число людей, погибших в результате авиакатастроф, сообщает otvprim.ru.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Энергетика Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.

Происшествия В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.

Происшествия В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Тереза Мэй официально попросила Евросоюз отложить Брексит Премьер Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить Брексит — выход страны из Европейского союза.

Общество Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.

Экономика Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.

Музыка Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.

Общество В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита» Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.

Политика Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФ Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.

Авто Реальная мощность седана LADA Vesta Sport оказалась ниже заявленной В ходе замеров на дино-стенде выяснилось, что реальная стоковая мощность 1,8-литрового мотора LADA Vesta Sport – 142 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 178 Нм, что немного меньше заявленных «АвтоВАЗом» показателей.

Футбол Германия — Сербия 0:1 (2-й тайм) Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.