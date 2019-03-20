Энергетика

Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила $60 за баррельВести ФМ 13:01

Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с ноября прошлого года.
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В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже
 стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.
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