Энергетика
Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила $60 за баррельВести ФМ 13:01
Стоимость нефти WTI в ходе торгов превысила 60 долларов за баррель. Это произошло впервые с ноября прошлого года.
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с чего всё началось
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.Коммерсантъ11:46
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Увеличилось число жертв авиакатастроф в России
В России за 2018 год выросло число людей, погибших в результате авиакатастроф, сообщает otvprim.ru.
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Экономика
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Энергетика
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Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
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В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
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Премьер Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить Брексит — выход страны из Европейского союза.
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Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
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Общество
В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»
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Политика
Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФ
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Умер народный артист Анатолий Адоскин
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Футбол
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
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Экономика
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