Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.

Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года

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