Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Коммерсантъ
08:17

Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Коммерсантъ08:17

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Нефть марки WTI подешевела на 3%

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Цена на нефть Brent упала ниже $53

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Нефть марки WTI упала в цене более чем на 3%

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Цена на нефть WTI опустилась ниже 45 долларов впервые с 2017 года

Народные новости10:51

Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года

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Цена на нефть WTI упала ниже $45 за баррель впервые за полтора года

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Цена нефти на торгах упала до показателей сентября 2017 года

Фонтанка.Ру21 декабря в 07:05
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Политика

Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой

Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Индонезии растет число жертв цунами

В Индонезии число погибших увеличилось до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Политика

Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии

Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:02
Политика

Reuters: OneWeb предложил РФ купить долю в проекте в обмен на частоты

Представители британского спутникового оператора OneWeb несколько месяцев назад на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложили властям страны подписать соглашение, дающее возможность выкупить 12,% проекта, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:04
Политика

Михаил Дмитриев обнаружил критические взгляды у граждан РФ

Михаил Дмитриев обнаружил критические взгляды у граждан РФ Впервые после 2012 года исследователи обнаружили признаки «возобновившейся модернизации массового сознания», следует из доклада, подготовленного группой исследователей во главе с экономистом, экс-главой Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым.
Обновлено в 04:14
Космос

Ученые РАН не подтвердили падение метеорита в Хабаровском крае

Директор института астрономии РАН Борис Шустов считает, что причиной обрушения сопки в Хабаровском крае послужил оползень, так как не заметить метеорит, который вызвал подобного рода разрушения, просто невозможно.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае

Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Захваченный в Керченском проливе украинский моряк попросился домой

Обновлено в 12:19
Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

Обновлено в 10:59
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Транспорт

Пробки в Москве достигли десяти баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент публикации пробки достигли максимальной отметки в 10 баллов.
Обновлено в 11:11
Общество

Минюст признал Институт глобализации и социальных движений иноагентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановой документарной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:56
Общество

Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника

Обновлено в 05:13
Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года

Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Политика

Как проходит укладка труб «Северного потока — 2»

«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову

Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 11:30
Политика

Силуанов обвинил Росстат в «ужасном качестве счета»

В качестве примера Силуанов привел «важнейший» показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года.
Обновлено в 12:37
Транспорт

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости

ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч.
Обновлено в 08:44
Политика

«Лидеры России» займутся решением социальных проблем в регионах

Одним из обязательных условий выхода в финал конкурса управленцев «Лидеры России» станет реализация социально значимого проекта в регионе участника.
Обновлено в 09:27
Общество

В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие

В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

В Министерстве иностранных дел России не исключают перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.
Обновлено в 09:04
Политика

Медведев сменил руководителя Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Происшествия

СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году

Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Вооруженные силы России на 61% оснащены новыми образцами вооружения. Всего военным передали 1500 образцов и около 80 тысяч боевых машин.
Обновлено в 09:40
Общество

В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очереди

Обновлено в 09:10
Экономика

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ

Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 06:14
Общество

Региональным телеканалам на год продлят лицензии на аналоговое вещание

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение о продлении на год - до 19 августа 2020 года лицензий на аналоговое вещание для региональных телеканалов, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
Обновлено в 11:22
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