Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррельЭкономика сегодня 20 марта в 11:52

с чего всё началось

Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 18:24 мск 20 марта стоимость майских фьючерсов росла на 1,06 % – до 59,94 доллара за баррель, а в ходе достигала 60,02 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррель

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими» В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.

Хоккей Холтби отказался от встречи с Трампом в Белом доме Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы команды в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Футбол «Спартак» поздравил Кононова с 53-летием "Спартак" поздравил главного тренера команды Олега Кононова с днем рождения. Сегодня, 23 марта ему исполняется 53 года.

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными» Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".

Политика Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.

Авто Пользуются ли россияне ремнями безопасности в автомобиле Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» совместно с изданием «За рулем» выяснили, пользуются ли российские автомобилисты ремнями безопасности – элементарной вещью, важность которой, как доказала статистика, сложно переоценить.

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Почти 40 человек застряли на канатной дороге Мустаг в Шерегеше, причины сбоя не известны, сообщается в официальной группе горнолыжной компании «Каскад».

Армия и оружие На Камчатке морские пехотинцы потренировались на собачьих упряжках Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России осваивают собачьи упряжки и нарты.

Происшествия Массовая драка со стрельбой случилась на юго‐западе Москвы Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой на улице Карьер в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Гаджеты Бенчмарк раскрыл модель процессора Samsung Galaxy Fold С момента анонса складного смартфона Galaxy Fold прошёл месяц, однако компания Samsung до сих пор не озвучила его основные спецификации.

Политика Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Общество Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.

Авто Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.

Политика Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт» Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.

Шоу-бизнес Светлана Светличная озвучила свою версию смерти Юлии Началовой Как объяснила Светличная, Началова была очень красивой женщиной, а красивые люди часто становятся заложниками своей красоты.

Политика Астану переименовали в Нур-Султан Как сообщает Интерфакс, в субботу, 23 марта новый глава государства Касым-Жомрат Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым Астана теперь будет носить название Нур-Султан.