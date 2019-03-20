Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррельЭкономика сегодня 11:52

с чего всё началось

Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 18:24 мск 20 марта стоимость майских фьючерсов росла на 1,06 % – до 59,94 доллара за баррель, а в ходе достигала 60,02 доллара за баррель.

Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррель

Транспорт Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом «Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — приводит RT слова Белозерова.

Политика ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.

Футбол Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

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Наука Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.

Политика Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.

Политика Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.

Армия и оружие Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру» Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.

Шоу-бизнес Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Авто В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.

Общество Сегодня в регионе стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ Досрочный этап сдачи ЕГЭ завершится 10-го апреля. А уже в мае стартует основной этап сдачи Единого госэкзамена.

Происшествия Индийского миллиардера арестовали в Лондоне Индийский бизнесмен Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиарда долларов, был задержан полицией в Лондоне по запросу властей своей страны.

Политика Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.

Технологии Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".

Происшествия Франция предъявила Керимову новые обвинения Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.

Спорт Логинову посоветовали разоблачить «мерзавцев» из СБР Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) и четырёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов дал совет биатлонисту Александру Логинову.

Происшествия Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.

Экономика Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер нового фильма режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.