Энергетика

Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррельЭкономика сегодня 11:52

Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 18:24 мск 20 марта стоимость майских фьючерсов росла на 1,06 % – до 59,94 доллара за баррель, а в ходе достигала 60,02 доллара за баррель.
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с чего всё началось
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже
 стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года.
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